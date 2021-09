FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat International Airlines Group (IAG) von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 225 auf 260 Pence angehoben. Auf niedrigerem Kursniveau und mit der Aufhebung der US-Einreisesperre für Geimpfte ab November vor Augen stünden die Zeichen für einen Einstieg wieder gut, schrieb Analyst Jaime Rowbotham in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er hatte die IAG-Papiere trotz optimistischer Langfristprognose im März abgestuft, als sein bisheriges Kursziel fast erreicht worden war./ag/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2021 / 06:58 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.