NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für International Airlines Group von 650 auf 700 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nach einem herausfordernden Jahr 2019 sehe das Umfeld für europäische Fluggesellschaften 2020 etwas freundlicher aus, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Montag vorliegenden Studie. Die IAG-Aktie zähle zu seinen "Top-Picks", da das verringerte Flug-Angebot infolge der Pleite von Thomas Cook auch 2020 stützen dürfte. Zudem sei auch die langfristige Story der IAG überzeugend./ck/kro



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2020 / 01:11 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2020 / 06:19 / UTC



