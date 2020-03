ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für International Airlines Group (IAG) von 792 auf 624 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Wie Analyst Neil Glynn in einer am Montag vorliegenden Studie schrieb, kürzte er seine Gewinnschätzung für die Muttergesellschaft von British Airways und Iberia in diesem Jahr um 63 Prozent und auch nochmals leicht für das Folgejahr. Die Fluggesellschaft zeichne sich aber durch einen starke Kapitaldecke und eine starke Wettbewerbsstellung aus./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2020 / 10:25 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.