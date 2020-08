NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2 Euro belassen. Diese seien zwar nicht so großartig, wie es der deutlich über dem Maktkonsens liegende Nettoqewinn zunächst nahelege, schrieb Analyst Benjie Creelan-Sandford in einer ersten Reaktion am Dienstag. Die Kapitalausstattung und die Qualität der Anlagen der italienischen Großbank hinterließen aber einen weiterhin soliden Eindruck./bek/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2020 / 07:47 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2020 / 07:47 / ET



