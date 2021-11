ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo nach Quartalszahlen von 2,95 auf 3,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In den vorhersehbaren Erträgen und der nachhaltig hohen Kapitalrendite der italienischen Großbank sehe er eine anhaltende Unterstützung für die Aktie, schrieb Analyst Ignacio Cerezo in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2021 / 00:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2021 / 00:32 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.