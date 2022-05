NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo auf "Hold" mit einem Kursziel von 2,35 Euro belassen. Die italienische Bank habe ein schwieriges Quartal hinter sich, schrieb Analyst Benjie Creelan-Sandford in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die gekürzte Prognose sei zwar weitgehend schon vom Markt berücksichtigt, doch der fehlende Zeitplan zum Aktienrückkauf und die möglichen Risiken im Zusammenhang mit dem Russland-Engagement dürften auf der Aktie lasten./tav/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / ET



