NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 2,70 auf 2,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Italienische Banken bekämen nicht nur Rückenwind von der Zinswende, sondern auch von starken Quartalsergebnissen, schrieb Analystin Delphine Lee in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Intesa Sanpaolo habe eine starke Bilanz und die Risikopositionen eingegrenzt. Zwar könnten Unsicherheiten aus dem Ukraine-Krieg den Aktienrückkauf verschieben. Die Bank habe aber genug Puffer, um ihn 2023 durchzuziehen./jcf/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2022 / 18:19 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2022 / 12:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.