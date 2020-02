NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 1,80 Euro belassen. Im vierten Quartal 2019 seien vor allem die starken Einnahmen durch Gebühren positiv herausgestochen, schrieb Analyst Benjie Creelan-Sandford in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Jedoch habe sich die Qualität der Anlagen des Kreditinstituts nicht weiter verbessert und die Kosten lägen über den Markterwartungen. Er sieht mittelfristig mehr Aufwärtspotenzial in den Aktien des italienischen Konkurrenten Unicredit./ssc/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2020 / 07:52 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2020 / 07:52 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.