NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für JCDecaux von 28,00 auf 27,30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Lisa Yang reduzierte in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie ihre diesjährigen Gewinnschätzungen im europäischen Mediensektor um durchschnittlich vier Prozent. Damit reflektiere sie die jüngst aktualisierten Ziele der Konzerne sowie die nach unten korrigierten Konjunkturprognosen vor dem Hintergrund kurzfristig gestiegener Unsicherheit wegen des Coronavirus. Insgesamt hält sie die Gefahren für die Bilanzen im Sektor für begrenzt./ajx/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2020 / 06:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



