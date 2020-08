HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für JCDecaux nach Zahlen von 23 auf 20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal des Außenwerbespezialisten sei schlechter als erwartet verlaufen, doch die Kostensenkungen fielen höher als gedacht aus, schrieb Analystin Sarah Simon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dazu kämen die solide Bilanz und der Status als globale Nummer eins, der es den Franzosen ermöglichen sollte, langfristig stärker zu wachsen als die Konkurrenz./gl/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2020 / 16:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.