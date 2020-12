FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für JCDecaux von 12,50 auf 18,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Aktien großer europäischer Medienkonzerne seien zwar recht defensiv, aber den Sektor betrachteten Investoren als zyklisch und damit als einen, der von gegenwärtigen Sektorrotation profitieren könne, schrieben die Analysten in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Bewertungen seien außerdem infolge der Rezession der europäischen Werbebranche 2019 schon vor der Corona-Pandemie niedrig gewesen./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.