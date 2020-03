ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für JCDecaux auf "Neutral" belassen. Seit dem Ausbruch des neuartigen Coronavirus im Januar habe der europäischen Mediensektor durchschnittlich rund 13 Prozent an Wert eingebüßt und preise nun einen prozentual hohen einstelligen Rückgang der TV-Werbeerlöse für 2020 ein, schrieb Analyst Richard Eary in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Seine auch in diesem Jahr bevorzugten Sektorwerte sind Ströer, Scout24, Vivendi, Informa, WPP und ProSieben./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2020 / 20:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



