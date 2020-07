LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank Citigroup hat das Kursziel für JCDecaux vor Zahlen von 20,50 auf 16,20 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Catherine O'Neill passte in einer am Freitag vorliegenden Studie ihre Schätzungen für den Außenwerbe-Spezialisten an - und blickt dabei vorsichtiger auf eine Markterholung im zweiten Halbjahr./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2020



