NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für JCDecaux von 18,20 auf 21,30 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Wegen verlängerter Lockdowns senkte Analystin Lisa Yang in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie die Schätzungen für das laufende Jahr. Für die Jahre 2022 und 2023 erhöhte sie hingegen die Prognosen für den Werbedienstleister. Der Sektor habe jüngst im Fahrwasser einer breiten Erholung konjunkturabhängiger Titel ebenfalls Boden gut gemacht./bek/ag



