NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für JCDecaux von 24,20 auf 23,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Aufgrund der Verbreitung der Omikron-Variante habe er seine Schätzungen für die Werbeeinnahmen der grioßen europäischen Außenwerbungs-Unternehmen im vierten Quartal leicht reduziert, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Trotz des kurzfristigen Gegenwinds bleibt er für die Sektorwerte aber positiv gestimmt und bevorzugt weiterhin die Ströer-Aktie./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2022 / 18:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2022 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.