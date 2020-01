LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat JCDecaux von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 24,50 auf 23,50 Euro gesenkt. Der Werbekonzern werde in diesem Jahr voraussichtlich die Markterwartungen beim organischen Wachstum sowie bei der Marge verfehlen, schrieb Analyst Julien Roch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Vergleichswerte aus dem ersten Halbjahr des Vorjahres seien beim Wachstum auch wegen der Situation in Hongkong nur schwer zu erreichen, zudem dürften die Buschfeuer in Australien zu Buche schlagen. Das Wachstum reiche dann auch nicht, um die Margen zu heben./men/mis



