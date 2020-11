LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für JCDecaux nach Quartalszahlen von 12,50 auf 12,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Im Gegensatz zu anderen zyklischen europäischen Medienunternehmen hätten die Franzosen enttäuscht, schrieb Analyst Julien Roch in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es sei kein Licht am Ende des Lockdown-Tunnels in Sicht. Roch senkte seine Ergebnisschätzungen./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2020 / 21:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2020 / 05:00 / GMT



