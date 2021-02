FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Jenoptik von 28,00 auf 32,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Auswirkungen der Pandemie sowie deutliche Investitionskürzungen seitens der Automobilindustrie seien nun im Kurs berücksichtigt hieß es in einer am Donnerstag vorliegenden Studie des Instituts. Jenoptik sollte 2021 wieder zum Wachstum aus eigener Kraft zurückkehren, auch dank Rückenwind vom Halbleitergeschäft./ajx/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.