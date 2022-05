HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Jenoptik nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Das sehr hohe Wachstum des Auftragseingangs von 30 Prozent im Jahresvergleich sei durch eine anhaltend starke Geschäftsentwicklung mit Halbleiterkunden angetrieben worden, wobei die Sparte Advanced Photonic Solutions führend gewesen sei, schrieb Analyst Lasse Stüben in einer am Freitag vorliegenden Studie. Höhere Verkaufspreise dürfte nun für eine Verbesserung der operativen Gewinnmarge sorgen./ck/mis



