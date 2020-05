FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Jenoptik nach Zahlen für das erste Quartal von 28 auf 22 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Grundsätzlich sei das Technologieunternehmen gut aufgestellt und gesund, doch werde 2020 abermals ein Jahr, in dem die Entwicklung eher zum Ende hin Fahrt aufnehmen dürfte, schrieb Analyst Uwe Schupp in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Corona-Krise hinterlasse durchaus Spuren./mis/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2020 / / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.