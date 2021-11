FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Jenoptik nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Der Technologiekonzern habe einen schwer durchschaubaren Zwischenbericht mit vielen Einmaleffekten präsentiert, schrieb Analyst Uwe Schupp in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Auftragseingang sei ermutigend und auf den ersten Blick habe sich die Profitabilität im dritten Quartal verbessert. Ohne Sondereffekte scheine sich die Marge gegenüber der vor einem Jahr aber im Wesentlichen nicht erhöht zu haben, obwohl das Geschäft rund um Halbleiter auf vollen Touren laufe./men/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2021 / 08:13 / GMT



