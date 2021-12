FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Jenoptik nach dem jüngsten Kapitalmarkttag von 39,00 auf 42,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Technologiekonzern wolle im Rahmen der neuen Agenda "More Value" den Umbau zum reinen Photonik-Konzern forcieren und definiere neue Kernmärkte, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Ausgliederung der automobilnahen Aktivitäten kommt seiner Ansicht nach aber etwas überraschend, da Jenoptik in diesen Bereichen zuletzt noch Zukäufe getätigt habe. Er hält perspektivisch einen Verkauf der ausgegliederten Aktivitäten für möglich./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2021 / 14:37 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2021 / 14:45 / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.