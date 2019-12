HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Jost Werke von 53 auf 51 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Entscheidung zum Kauf des schwedischen Herstellers von landwirtschaftlichen Frontladern Ålö Holding sei zwar riskant, aber vernünftig gewesen, schrieb Analyst Frederik Bitter in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit dem Deal sei der Lkw-Zulieferer weiterhin in geschützten Nischenmärkten tätig, die durch hohe Eintrittsbarrieren gekennzeichnet seien./la/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2019 / 08:22 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2019 / 08:23 / MEZ



