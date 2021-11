HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Jost Werke nach dem jüngsten Kapitalmarkttag auf "Buy" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Analyst Jorge Gonzalez Sadornil zog in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein positives Fazit. Der Nutzfahrzeugzulieferer plane, seinen starken Marktanteil im Transportbereich durch die Einführung hochwertiger Produkte in den kommenden Jahren auszubauen, schrieb er. Das Agrargeschäft sei zudem erfolgreich integriert worden und biete nach wie vor Expansionspotenzial./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2021 / 08:24 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2021 / 08:24 / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.