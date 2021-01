NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Jost Werke von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 40 auf 42 Euro angehoben. 2021 dürfte dank einer Absatzerholung nach der Corona-Krise ein starkes Jahr werden für die europäische Autoindustrie, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Themen wie Emissionen und autonomes Fahren lasteten teils immer noch auf dem Sektor, der dadurch - vor allem die Autobauer selbst - recht günstig bewertet sei. Die Bewertung von Zulieferern lägen hingegen bereits etwas über dem langjährigen Durchschnitt. Vor diesem Hintergrund präferiere er Aktien von Unternehmen mit Vorteilen entweder durch eine Restrukturierung, einen starken Anteil an der globalen Pkw-Erholung sowie solche, die bei neuer Technik gut aufgestellt seien. Seine Favoriten unter den Autobauern sind Renault und Daimler, bei den Zulieferern sind es Faurecia, Hella, Valeo und Michelin. Jost werde derweil gut geführt und sei gut aufgestellt, auf dem aktuellen Kursniveau sei aber ein "Overweight"-Votum nicht länger gerechtfertigt./mis/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2021 / 17:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2021 / 00:15 / GMT



