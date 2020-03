NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Jost Werke nach einem Gespräch mit Finanzvorstand Christian Terlinde über die Auswirkungen der Corona-Krise auf "Overweight" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Analyst Jose Asumendi betonte in einer am Montag vorliegenden Studie, dass bei dem Nutzfahrzeugzulieferer in den kommenden Jahren keine hohen Schuldentilgungen anstünden. Zusammen mit einem kurzfristig flexibel gestaltbaren Investitionsaufwand sei dies für die Bilanz ein gutes Zeichen./ajx/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2020 / 20:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2020 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.