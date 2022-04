NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für JPMorgan auf "Outperform" mit einem Kursziel von 175 US-Dollar belassen. Das Verfehlen der Markterwartungen sei auf höhere Rückstellungen für Kreditausfälle und erhöhte Ausgaben zurückzuführen, schrieb Analyst Gerard Cassidy in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Auch die Kapitalquoten der Investmentbank hätten sich im ersten Quartal abgeschwächt. Die Nettozinserträge seien dagegen besser gewesen als erwartet./bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2022 / 09:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2022 / 09:51 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.