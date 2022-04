HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für JPMorgan nach Zahlen von 125 auf 120 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Erträge der US-Bank im ersten Quartal hätten zwar die Konsenserwartungen weitgehend erfüllt, schrieb Analyst Peter Richardson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Doch die Zusammensetzung habe seine Sorgen über deren Wachstum und Dauerhaftigkeit weiter geschürt. Da die Aktie trotz deutlicher Verluste seit Jahresbeginn immer noch mit einem Aufschlag zur Branche bewertet werde, drohe eine weiterhin unterdurchschnittliche Entwicklung./gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.04.2022 / 05:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.