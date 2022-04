HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Jungheinrich von 53 auf 46 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Wie Analyst Stefan Augustin sieht in einer am Montag vorliegenden Studie schrieb, sei für die Aktie nach dem zuletzt abgegebenen trüben Ausblick eine attraktive Kaufgelegenheit geschaffen worden. Die negativen Effekte etwa durch Lieferketten-Störungen und hohe Materialpreise seien wohl vorübergehender Art und die Branche sollte genug Spielraum haben, um dies durch höhere Preise zu kompensieren./tih/eas



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2022 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.04.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.