LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Just Eat Takeaway von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft, das Kursziel aber von 20 auf 23 Euro angehoben. Das Geschäft des Essenslieferanten laufe schlechter als gedacht und der Barmittelverbrauch sei höher, schrieb Analyst Andrew Ross in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er befürchtet, dass irgendwann aus einer schwachen Position heraus Verkäufe von Vermögenswerten zur Debatte stehen. Zudem sorgt er sich um die Umsatzentwicklung ins Jahr 2023 hinein./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2022 / 22:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2022 / 04:10 / GMT



