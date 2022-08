NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Just Eat Takeaway von 1427 auf 1544 Pence angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Berichtssaison für die Essenslieferdienste habe mit den Ausblicksenkungen von Deliveroo und Delivery Hero bereits die unvermeidbaren Auswirkungen schrumpfender Verbraucherbudgets gezeigt, nachdem Just Eat Takeaway schon im April die Ziele nach unten geschraubt hatte. Dies schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Er ist vor dem endgültigen Quartalsbericht am 16. August besonders optimistisch für Delivery Hero. Just Eat Takeaway habe mit dem Halbjahresbericht bereits die erwartet schwachen Geschäfte in Großbritannien und Südeuropa gezeigt./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2022 / 21:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2022 / 00:15 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.