MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für K+S auf "Add" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Abermals habe der Kali- und Salzkonzern die Prognose für das operative Ergebnis (Ebitda) nach oben geschraubt, aber die Gründung des Gemeinschaftsunternehmens Reks könnte sich verzögern und dies sei wohl neben Gewinnmitnahmen der Grund für die harsche Kursreaktion, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2021 / 17:24 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST



