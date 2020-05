MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für K+S vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Der Salz- und Düngemittelkonzern dürfte ordentlich abgeschnitten haben, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings könnte das Unternehmen die für dieses Jahr in Aussicht gestellte Spanne für das operative Ergebnis (Ebitda) weiter nach unten korrigieren, um den überraschend niedrigen Kontraktpreisen Rechnung zu tragen, die chinesische Käufer mit dem Wettbewerber Belarus Potash Company ausgehandelt hätten./la/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2020 / 15:35 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CEST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.