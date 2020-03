FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat K+S von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 9,25 auf 6,75 Euro gesenkt. Eine Reihe von außen kommender negativer Effekte habe das "Agrar-Jahr" 2019 arg in Mitleidenschaft gezogen, schrieb Analyst Axel Herlinghaus in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der mild verlaufene Winter wiege bei dem Düngemittel- und Salzkonzern schwerer als dessen Fahrplan zur Entschuldung. Hinzu komme die Unsicherheit rund um das Coronavirus./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2020 / 11:00 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2020 / 11:21 / MEZ



