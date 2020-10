FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für K+S angesichts des Verkaufs des amerikanischen Salzgeschäfts von 6,50 auf 7,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Veräußerung erfolge zu spürbar besseren Konditionen als erwartet, schrieb Analyst Axel Herlinghaus in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Mittelzufluss von rund 2,4 Milliarden Euro werde die am Markt so lange thematisierte Verschuldungsfrage nun allmählich in den Hintergrund rücken./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2020 / 16:47 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2020 / 16:53 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.