HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für K+S von 4,70 auf 6,80 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen. Nach dem jüngsten Kursanstieg seien die Aktien des Düngemittelherstellers inzwischen anspruchsvoll bewertet, schrieb der nun zuständige Analyst Adrien Tamagno in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Damit ergebe sich nur sehr wenig Spielraum für ungünstige Entwicklungen, seien es die Kalipreise oder Handlungen des Managements. Dessen Glaubwürdigkeit sei nach den Ermittlungen der deutschen Regulierungsbehörde Bafin bereits beeinträchtigt./la/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2021 / 17:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.