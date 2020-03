ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Kering auf "Buy" mit einem Kursziel von 612 Euro belassen. Trotz der zuletzt empfindlichen Geschäftseinbußen der europäischen Luxusgüter-Hersteller auf dem chinesischen Absatzmarkt wegen des neuartigen Coronavirus sei die Investorenstimmung positiv für den Sektor, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Denn die Anleger rechneten schon in Kürze mit einer Normalisierung der Lage im Reich der Mitte./edh/ag



