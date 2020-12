NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Kering nach einer hauseigenen Branchenkonferenz auf "Hold" mit einem Kursziel von 570 Euro belassen. Angesichts der Corona-bedingten Lockdown-Maßnahmen und der Erwartung eines volatilen Dezembers bleibe das Management des Luxusgüterherstellers bei seiner vorsichtigen Einschätzung des Schlussquartal sowie des kommenden Jahres, schrieb Analyst Flavio Cereda in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie zu Luxusmarken./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.12.2020 / 18:42 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.12.2020 / 18:42 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.