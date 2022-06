NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Kering im Zuge der Kapitalmarkttage des Luxusgüterherstellers auf "Neutral" mit einem Kursziel von 670 Euro belassen. Während der Präsentation zur Marke Yves Saint Laurent seien neue ambitionierte mittelfristige Ziele für die Umsätze und Margen gesetzt worden, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Saint Laurent sei eine starke Erfolgsstory für Kering in den vergangenen Jahren gewesen./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2022 / 18:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2022 / 18:49 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.