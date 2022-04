NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Kering von 800 auf 810 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die europäischen Luxusgüterunternehmen dürften insgesamt gute Ergebnisse für das erste Quartal vorlegen, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Denn die Dynamik in Schlüsselmärkten wie Nordamerika, Europa und Japan sollte sich fortgesetzt haben, während China noch bis Ende Februar eine recht positive Entwicklung verzeichnet habe./edh/ajx



