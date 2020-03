HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für die Aktie des Gabelstapler-Herstellers Kion von 72 auf 58 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Noch beträfen die Probleme die Angebotsseite, aber in den kommenden Wochen dürfte auch die Nachfrage deutlich sinken, schrieb Analyst Frederik Bitter in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die strukturellen Trends seien unterdessen gesund./ajx/ag



