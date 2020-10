HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Kion nach Quartalszahlen von 88 auf 80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Stefan Augustin nahm in einer am Freitag vorliegenden Studie das Programm zur Restrukturierung des Staplergeschäfts (IT&S) in sein Bewertungsmodell auf. Er kürzte die Annahme für den bereinigten operativen Gewinn (Ebit) in diesem Segment für 2021 um 11 Prozent und für 2022 um knapp 4 Prozent./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2020 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



