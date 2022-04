ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Kion nach einer gestrichenen Jahresprognose des Staplerherstellers auf "Buy" mit einem Kursziel von 102 Euro belassen. Diese wertete Analyst Sven Weier in einer am Dienstag vorliegenden Studie als "bereinigendes Ereignis". Die unter Druck geratenen Aktien des Unternehmens könnten schon auf kurze Sicht wieder Kurs nach oben nehmen. Die Frage sei, ob sich die konjunkturellen Unwägbarkeiten legen oder aber in eine schwächere Nachfrage münden./bek/eas



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2022 / 19:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.04.2022 / 19:45 / GMT



