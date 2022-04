ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Kion von 102 auf 92 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach mehreren hochkarätigen Gewinnwarnungen in der europäischen Investitionsgüterindustrie habe der Markt einen gewissen Margendruck eingepreist und sich auf eine mögliche Nachfrageschwäche eingestellt, schrieb Analyst Sven Weier in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Innerhalb des Sektors hält er einen selektiven Investmentansatz für geboten. Seine Favoriten mit Blick auf die Zahlen zum ersten Quartal sind Andritz, Gea, Hexagon und Krones./edh/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.04.2022 / 14:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.04.2022 / 14:48 / GMT



