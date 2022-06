HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Kion von 77 auf 66 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal des Anbieters von Lagerbewirtschaftungssystemen könnte die Talsohle markieren, schrieb Analyst Stefan Augustin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Auftragseingang sollte sich dabei positiv entwickelt haben, während die Umsätze wegen Lieferkettenproblemen und Produktionsengpässen aber noch nicht deutlich gewachsen sein dürften. Der Experte senkte seine Schätzungen, die Aktie weise aber weiterhin hohes Potenzial auf./mf/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2022 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.