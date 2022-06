MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Kion von 84 auf 65 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Die Profitabilität des Gabelstapler-Herstellers könnte im zweiten Quartal einen Tiefpunkt erreicht haben, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Belastend wirkten sich der fortdauernde Mangel an Komponenten aus sowie stark steigende Kosten für Material und Komponenten. Der Auftragseingang sollte aber hoch geblieben sein./bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2022 / 17:08 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



