ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Kion von 92 auf 83 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Analysten um Sven Weier überarbeiteten in einer Branchenstudie ihr Modell mit Blick auf die jüngsten konjunkturellen Unsicherheiten, die die Stimmung für den europäischen Kapitalgütersektor deutlich belasteten. Im Basisszenario gehen sie zwar von einer Verlangsamung der Umsatzdynamik aus, aber nicht von einer Rezession. Das zweite Quartal selbst dürfte von steigenden Kosten, den Lieferkettenproblemen und den Lockdowns in China beeinträchtigt worden sein. Einmal am Stimmungstief sollte die attraktiv bewertete Kion-Aktie sich schnell wieder erholen./tav/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2022 / 12:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2022 / 12:06 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.