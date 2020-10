FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat Kion nach neuen Jahreszielen für 2020 von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 75 auf 78 Euro angehoben. Im Vergleich zu den aktuellen Marktschätzungen bedeuteten die Prognosen zwar Aufwärtspotenzial, doch das könne einige Enttäuschungen nicht wettmachen, schrieb Analystin Felicitas von Bismarck in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie verwies vor allem auf die Margen und den freien Mittelzufluss. Die zyklischere Sparte mit Gabelstaplern und anderen Flurförderzeugen habe die sehr positiven Trends im kleineren Geschäftsfeld - automatisierte Lager- und Sortiersysteme sowie andere Technik für die Lieferkettenlogistik - überschattet./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2020/ 06:04 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.