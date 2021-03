FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Kion nach Zahlen zum Schlussquartal 2020 von 75 auf 77 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Gabelstaplerproduzent habe mit seinen ordentlichen Resultaten vor allem dank der Sparte Supply Chain Solutions (SCS) die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er erhöhte seine Ergebnisschätzungen (EPS). Das Wachstum von SCS sei beeindruckend, doch das Margenpotenzial über 2021 hinaus begrenzt. Im Bereich Industrial Trucks & Services (IT&S) dürfte der Wettbewerbsdruck aus China anhalten./gl/tav



