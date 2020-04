FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Kion von 71 auf 54 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Bei dem Gabelstaplerhersteller würden vermutlich vor allem das zweite und das dritte Quartal 2020 deutlich von der Virus-Krise belastet werden, schrieb Analyst Alexander Hauenstein in einer am Freitag vorliegenden Studie. Wegen des relativ stabilen und strukturell wachsenden Intralogistik-Geschäfts vor allem in Bezug auf die Lagerautomatisierung jedoch seien die Aktien angesichts der aktueller Bewertung auf mittlere Sicht attraktiv./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2020 / 16:19 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2020 / 16:26 / MESZ



